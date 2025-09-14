Telecamere hackerate, scoperti altri dieci siti con video rubati da case e locali pubblici

Camere da letto, bagni, studi medici e perfino spazi intimi delle abitazioni: ancora una volta finiscono al centro di un business illecito che genera guadagni milionari. Dopo il caso esploso la scorsa settimana di un portale straniero che permetteva di spiare le vite private delle persone, la società trevigiana Yarix, centro di competenza per la cybersecurity dell'azienda Var Group, ha individuato altri dieci siti web che trasmettono filmati rubati dalle telecamere di sorveglianza. I portali, tutti con domini esteri, sono stati segnalati alla polizia postale di Venezia e all'autorità giudiziaria, che stanno ampliando l'indagine aperta sulla diffusione illecita dei contenuti. Le forze dell'ordine, intanto, hanno ottenuto la rimozione dei video provenienti da telecamere installate in Italia, anche se i siti restano ancora attivi.