Un agricoltore di 68 anni è morto a Teano (Caserta) dopo essersi ribaltato con il trattore con cui stava lavorando. L'uomo era nel proprio fondo, in località San Lieno, quando ha perso il controllo del mezzo, che lo ha schiacciato. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per lui non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.