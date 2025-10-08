Tavullia, getta mille euro nascosti in un libro: pensionata li ritrova in discarica grazie ai netturbini

Grazie alla collaborazione degli addetti del centro rifiuti, il libro è stato individuato prima che venisse definitivamente distrutto o compattato. Una volta recuperato, sono emerse le banconote: mille euro in contanti, perfettamente conservati tra le pagine. Il personale ha immediatamente riconsegnato il volume alla donna, che ha così potuto rientrare in possesso del denaro. Nessuna denuncia è stata sporta e l'intera vicenda si è conclusa senza ulteriori conseguenze. L'episodio ha suscitato curiosità tra gli operatori e nel piccolo comune, rimanendo comunque un fatto privato, gestito con discrezione e senso pratico.