Pescara, trova 205 milioni di vecchie lire nella casa dei genitori morti: scatta la causa con la Banca d'Italia

Trovare un patrimonio e non poterci fare praticamente nulla. Almeno per ora. Il protagonista di questa vicenda è un 48enne di Pescara, che da diversi mesi stava risistemando la vecchia casa dei genitori morti per Covid. E in una credenza della cucina ha trovato 205 milioni delle vecchie lire: un malloppo composto da banconote da 50 e 100mila lire del vecchio conio che equivarrebbero a oltre 100mila euro. Ma dopo aver contattato la Banca d'Italia per la conversione, l'uomo si è sentito rispondere che non è più possibile effettuare il cambio essendo trascorsi più di 10 anni dall'entrata in vigore dell'euro (avvenuta nel 2002).