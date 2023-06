Frosinone, operaio trova un miliardo di lire in titoli di Stato in casa: troppo tardi per riscuotere il tesoretto

In provincia di Frosinone, un operaio 50enne trova un tesoro in casa propria.

Il sogno di tutti, se non fosse che la beffa lo attendeva dietro l'angolo. La scoperta avviene, infatti, troppo tardi. Durante dei lavori di ristrutturazione, nascosto in una parete, è saltato fuori un cofanetto di legno con i titoli di Stato acquistati dal nonno in epoca fascista, una vera e propria fortuna da un miliardo di vecchie lire se riscossa in tempo ma che per Bankitalia oggi non vale a nulla. Tuttavia, l'operaio non si arrende e ingaggia dei legali nella speranza di incassare il cospicuo bottino.