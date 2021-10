Israele, un sub trova in mare la spada di un cavaliere crociato di 900 anni fa

La spada, lunga circa un metro e con un manico di 30 cm, si trovava sul fondale marino insieme a un tesoro di antichi oggetti riportati alla luce grazie alle correnti. A proteggerla una sorta di corazza di conchiglie che l'ha mantenuta intatta per tutti questi anni e da cui ora dovrà essere ripulita. In quelle acque trovare tesori non è una novità. Lì infatti si rifugiavano le navi antiche in caso di tempesta e quel punto probabilmente era usato come ancoraggio già 4 mila anni fa.

Una volta riconsegnata Nir Distelfeld, il supervisore dell'unità di prevenzione delle rapine dell'Autorità Antiquaria, ha dichiarato: "La spada, tenuta in perfette condizioni, è una scoperta bella e rara, e sembra appartenere a un cavaliere crociato. È stato trovato ricoperto da un braccialetto marino, ma sembra fatto di ferro. È emozionante incontrare un oggetto così personale, che ti porta nella tua immaginazione 900 anni indietro nel tempo, in un altro periodo, di cavalieri, armature e spade "