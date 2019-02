Tav, le telecamere di "Mattino Cinque" in esclusiva nel tunnel in costruzione sul fronte francese

A Saint-Martin-de-la-Porte, in Francia, è in costruzione il tunnel della Tav per la Torino-Lione. Le telecamere di "Mattino Cinque" sono entrate in esclusiva nel cantiere per constatare lo stato dei lavori per il tunnel di base: "Siamo a mille metri di profondità, qui si lavora sette giorni su sette. Ci troviamo dove passeranno i binari". Gli scavi iniziati da questo lato sono ormai arrivati a una trentina di chilometri dall’Italia, spiegano dal fronte francese: “Quando sento dire che non si è ancora realizzato nulla mi dispiace, abbiamo impiegato tempo e sacrifici. Vivendo anche lontani dalla famiglia”. I lavori, secondo il servizio del programma in onda su Canale 5, sono già arrivati al 15% dei 160 km da realizzare complessivamente.