"Perché dei numeri che riguardano il futuro degli Italiani sono conosciuti prima a Parigi che a Roma? Io non cambio idea, l'Italia sulle grandi opere pubbliche deve andare avanti, non bloccare e tornare indietro", ha ribadito il vicepremier.



L'analisi costi benefici sul Tav Torino-Lione "viene preliminarmente condivisa con gli interlocutori diretti rispetto al progetto, che è regolato da un trattato internazionale, ossia Francia in prima battuta e Commissione Ue subito dopo. Successivamente e a strettissimo giro verrà condivisa in seno ai due contraenti del patto di Governo", hanno precisato fonti del ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, aggiungendo che "M5S e Lega sono in perfetta simmetria informativa sul dossier".



Di Maio: "Neanche io ho letto l'analisi" - "Salvini stia tranquillo, neanche io ho letto l'analisi costi-benefici". Lo ha detto il vicepremier e ministro del Lavoro, Luigi Di Maio. "Però, quando mi sveglio penso al fatto che da Roma a Pescara ci vogliono 7 ore in treno, non mi sveglio pensando a un buco per collegare Torino-Lione - ha aggiunto il leader del M5s -. Non mi sveglio pensando a come collegare meglio italiani francesi, ma a come collegare meglio italiani e italiani".