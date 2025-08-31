Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
PORTATA ALL'ACQUARIO DI GENOVA

Monterosso (La Spezia), tartaruga stremata salvata dai bagnanti

L'animale è stato trasportato a riva dagli agenti della polizia municipale e da alcuni cittadini

31 Ago 2025 - 16:39
© Facebook

© Facebook

Un esemplare di tartaruga marina caretta caretta è stato recuperato nella mattinata di sabato 30 agosto nelle acque delle Cinque Terre, di fronte a Monterosso, e portato all'Acquario di Genova per ricevere cure. L'animale è stato notato da alcuni bagnanti mentre affrontava con difficoltà il mare agitato, ed è stato portato a riva dagli agenti della Polizia municipale insieme ad alcuni cittadini.

Terzo avvistamento a Monterosso - La tartaruga, messa in sicurezza a riva, è stata mantenuta umida e protetta dalle onde. "Tutte le operazioni di soccorso sono state effettuate in stretto contatto con gli esperti e secondo le indicazioni veterinarie", ha fatto sapere il Parco nazionale delle Cinque Terre. Sul posto è arrivato anche il presidente Lorenzo Viviani. Dopo un consulto la tartaruga è stata trasportata verso Genova, dove l'Acquario l'ha presa in carico per le cure del caso. È il terzo avvistamento di caretta caretta di fronte a Monterosso questa estate.

Leggi anche

Spiagge nere, misteriose e affascinanti: le più belle del mondo

Bari, prende a calci una tartaruga e le spegne la sigaretta sul guscio: un video incastra una giovane

Il viceministro Rixi: "Una rete di soccorso che funziona"

 "Monterosso salva una tartaruga caretta caretta grazie alla sinergia tra Parco nazionale delle Cinque Terre e Acquario di Genova. Un grande lavoro di squadra che ha coinvolto cittadini ed esperti: una rete di soccorso che funziona!", ha scritto sui social Edoardo Rixi, viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Meloni. "Un ringraziamento speciale al presidente del Parco, Lorenzo Viviani, per il suo impegno nella tutela del nostro mare", ha aggiunto Rixi.

Ti potrebbe interessare

tartaruga
caretta caretta
monterosso
cinque terre

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Sullo stesso tema