Monterosso (La Spezia), tartaruga stremata salvata dai bagnanti

Un esemplare di tartaruga marina caretta caretta è stato recuperato nella mattinata di sabato 30 agosto nelle acque delle Cinque Terre, di fronte a Monterosso, e portato all'Acquario di Genova per ricevere cure. L'animale è stato notato da alcuni bagnanti mentre affrontava con difficoltà il mare agitato, ed è stato portato a riva dagli agenti della Polizia municipale insieme ad alcuni cittadini.



Terzo avvistamento a Monterosso - La tartaruga, messa in sicurezza a riva, è stata mantenuta umida e protetta dalle onde. "Tutte le operazioni di soccorso sono state effettuate in stretto contatto con gli esperti e secondo le indicazioni veterinarie", ha fatto sapere il Parco nazionale delle Cinque Terre. Sul posto è arrivato anche il presidente Lorenzo Viviani. Dopo un consulto la tartaruga è stata trasportata verso Genova, dove l'Acquario l'ha presa in carico per le cure del caso. È il terzo avvistamento di caretta caretta di fronte a Monterosso questa estate.