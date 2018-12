“Vorrei andare al Best Western di Cardano”. “C’è la navetta, non ti porto in taxi”. Una scena che si ripete molto di frequente nella stazione dei taxi di Milano Malpensa. Sì, perché i tassisti spesso si rifiutano di portare i clienti per corse di pochi chilometri e quindi poco remunerative. Quando uno dei tassisti viene convinto dal gancio di “Striscia la Notizia” a farlo salire sulla sua vettura, le lamentele si sprecano: “Non avete rispetto per la gente che lavora”. Accetta il trasporto ma non fa partire il tassametro, la tariffa è fissa: 25 euro. Un comportamento non molto legale, che di fronte alle telecamere muta radicalmente: “Cardano: 13,10€ con tassametro acceso”.