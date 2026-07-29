"Tuo marito urla, lascialo": il biglietto su un'auto da una passante per aiutare una donna

"Tuo marito ti ha urlato contro. Ti auguro il coraggio di lasciarlo", e poi: "Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo". Poche ma incise parole su un biglietto incastrato sotto il tergicristallo di un'auto, parcheggiata sul lungomare di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Un messaggio che raccoglie il pensiero di una passante che ha assistito alla scena di violenza sulle donne inequivocabile: un uomo che inveiva e urlava contro la propria compagna, rimproverandola per il modo in cui stava sistemando un parasole nell'abitacolo della vettura.
Il messaggio per la donna vittima di violenza
La passante sceglie di non girarsi dall'altra parte: aspetta che la coppia scenda dall'auto e si allontani, poi tira fuori dalla tasca un pezzo di carta e un pennarello per scrivere il messaggio che lo lascia sulla vettura. Il testo del biglietto, firmato semplicemente da "una passante", recita testualmente: "A te a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole, auguro il coraggio di lasciarlo perché le m**** non cambiano mai. Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo".
Il messaggio virale
Il bigliettino, finito poi sul gruppo Facebook "Rinascita Castellaneta Marina", in poche ore è diventato virale e ha raggiunto quasi 20mila like. Sotto il post, centinaia di commenti di solidarietà per la vittima di violenza di genere. "Quando vivi in un rapporto del genere, sei quasi anestetizzata. Da fuori si nota, da dentro no", il tenore di molti commenti che condividono l'esortazione contenuta nel messaggio. C'è anche chi si preoccupa dell'eventuale reazione del marito: "Vedrà anche lui quel messaggio". E c'è chi non crede che l'episodio sia reale: "Tutto finto".