"Tuo marito urla, lascialo": il biglietto su un'auto da una passante per aiutare una donna

"Tuo marito ti ha urlato contro. Ti auguro il coraggio di lasciarlo", e poi: "Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo". Poche ma incise parole su un biglietto incastrato sotto il tergicristallo di un'auto, parcheggiata sul lungomare di Castellaneta Marina, in provincia di Taranto. Un messaggio che raccoglie il pensiero di una passante che ha assistito alla scena di violenza sulle donne inequivocabile: un uomo che inveiva e urlava contro la propria compagna, rimproverandola per il modo in cui stava sistemando un parasole nell'abitacolo della vettura.