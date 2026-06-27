Indagano i carabinieri

Venezia, donna aggredita con l'acido da un uomo: ricoverata in ospedale

La donna è stata colpita con l'acido sotto casa dei genitori, a Peseggia di Scorzè. È ricoverata a Padova, non sarebbe in pericolo di vita

27 Giu 2026 - 14:09
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Un uomo l'ha aggredita appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi genitori, gettandole addosso dell'acido. È accaduto nella serata di ieri, intorno alle 22, a Peseggia di Scorzè (Venezia). Una donna è ricoverata al Centro ustionati di Padova, le sue ferite sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri stanno indagando per accertare l'identità dell'aggressore, non si esclude che la donna fosse nel mirino di qualcuno in particolare.

La dinamica dell'aggressione

 La vittima era partita da Mestre per recarsi dai genitori. Appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi, è stata avvicinata da un uomo che le ha lanciato addosso il liquido corrosivo. L'acido ha colpito la donna al collo, alle braccia e in parte al volto. Trasferita d'urgenza al Centro ustionati e ancora sotto shock, la donna non ha potuto raccontare ancora molto ai carabinieri. Al momento i militari stanno indagando su conoscenti, persone vicine alla donna e su vicende dell'ultimo periodo che possano spiegare un'aggressione del genere. 

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