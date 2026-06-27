Venezia, donna aggredita con l'acido da un uomo: ricoverata in ospedale

La vittima era partita da Mestre per recarsi dai genitori. Appena è scesa dall'auto davanti a casa dei suoi, è stata avvicinata da un uomo che le ha lanciato addosso il liquido corrosivo. L'acido ha colpito la donna al collo, alle braccia e in parte al volto. Trasferita d'urgenza al Centro ustionati e ancora sotto shock, la donna non ha potuto raccontare ancora molto ai carabinieri. Al momento i militari stanno indagando su conoscenti, persone vicine alla donna e su vicende dell'ultimo periodo che possano spiegare un'aggressione del genere.