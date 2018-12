Nicaragua, donna attacca prete con acido in cattedrale

Il vicario della cattedrale di Managua, in Nicaragua, è stato vittima di un attacco con acido solforico mentre si trovava in chiesa. Il sacerdote ha riportato gravi bruciature alla nuca, su una guancia, alle braccia e ad un occhio. La polizia ha arrestato una donna, fermata grazie all'aiuto di alcuni fedeli presenti in cattedrale al momento dell'aggressione: si tratta di una cittadina russa di 24 anni.