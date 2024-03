Taranto, rimase ferita in un incidente mentre era in auto con 3 amiche: 19enne muore in ospedale

Non ce l'ha fatta la 19enne Sharon Bonillo, una delle quattro ragazze rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto in via Mediterraneo, a Taranto, la notte tra il 7 e l'8 marzo.

La giovane è morta in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate. Le quattro ragazze, che erano uscite per festeggiare la Festa della donna, erano a bordo di una Fiat 500 che si era scontrata con una Opel Corsa, ribaltandosi e terminando la sua corsa contro un palo di cemento.