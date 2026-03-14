Taranto, azzannato a casa dai suoi due pitbull: è gravissimo

L'attacco dei suoi due cani è giunto inaspettato e ha colto di sorpresa l'uomo che è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata dove le ferite sono state medicate dai sanitari. Non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi è intervenuto anche il personale del servizio veterinario della Asl ch ha fatto scattare le procedure previste in questi casi nei confronti dei due animali.