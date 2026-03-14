colpito all'improvviso

Taranto, azzannato a casa dai suoi due pitbull: è gravissimo

Ha provato a difendersi con le braccia ma la raffica di morsi lo ha raggiunto in tante parti del corpo 

14 Mar 2026 - 16:16
© Afp

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È ricoverato in gravissime condizioni dopo esser stato attaccato all’improvviso dai suoi due pitbull all’interno dell’appartamento nella borgata periferica di Talsano, provincia di Taranto. Secondo quanto ha ricostruito il Corriere della Sera, l'uomo è stato azzannato in particolare al braccio che la vittima ha alzato per difendersi ma i morsi hanno raggiunto anche altre parti del corpo provocando forti lesioni.

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L'attacco dei suoi due cani è giunto inaspettato e ha colto di sorpresa l'uomo che è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata dove le ferite sono state medicate dai sanitari. Non sarebbe in pericolo di vita. Come da prassi è intervenuto anche il personale del servizio veterinario della Asl ch ha fatto scattare le procedure previste in questi casi nei confronti dei due animali. 

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