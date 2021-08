Taranto, a Roccaforzata è conflitto tra vax e no vax

Sono appena 1.600 gli abitanti di Roccaforzata, un paesino a pochi chilometri da Taranto, in Puglia. Pochissimi, però, sarebbero i cittadini vaccinati e in paese si è acceso il conflitto tra vax e no vax. "Questo signore non si è vaccinato, se ne deve andare", dichiara un anziano mentre chiacchiera con altri amici nella piazza del paese. "Zona Bianca" raccoglie le voci di alcuni abitanti e la divisione tra vax e no vax è evidente. "Mi sento bene e non mi va di vaccinarmi, così come la buona parte del paese", replica l'anziano non vaccinato.

C'è chi dice che sarebbero i giovani a respingere maggiormente il vaccino, ma tra gli intervistati anche una buona dose di anziani è decisa a non farlo. "Sento dire che c'è qualcuno che non ne vuole sapere - considera una signora - intanto però noi che lo abbiamo fatto siamo coperti", conclude.