Medici di base diffidati e minacciati dai no vax: "Non mi sento più serena"

"Ho avuto una brutta esperienza con un mio paziente, non mi sento più serena". Inizia così il racconto di una dottoressa, medico di base a Padova da oltre 30 anni.

"Un mio paziente era titubante sul farsi vaccinare o meno a causa di una lieve patologia, che, comunque, non aveva controindicazioni con il vaccino, gli ho suggerito di venire in ambulatorio per parlarne, ma non solo non si è presentato, mi ha fatto recapitare una raccomandata da un legale" ha raccontato la dottoressa.

"Nella lettera il suo avvocato mi "minacciava" di dover rispondere penalmente e civilmente se avessi sottoposto il mio paziente a vaccinazione e se si fossero presentati effetti collaterali. Alla prima è seguita anche una seconda raccomandata" ha concluso il medico di base.