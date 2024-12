Mandare fiori e cioccolatini non è una molestia, il Tar di Aosta dà ragione al corteggiatore

Respinto, l'uomo non vuole anche passare per uno stalker. Persino la sua ex moglie sta dalla sua parte: "Mi sembra assurdo e ingiusto che perché ha corteggiato una donna con fiori, regali e lettere debba essere condannato e trattato come l'ultimo uomo". Si decide così a fare ricorso al Tar, che gli dà ragione. I suoi comportamenti non sono mai sfociati in molestia; anzi per il giudice sono stati "inoffensivi". I regali, inoltre, erano diluiti nel tempo e i messaggi inviati sui social sempre rispettosi. Infine, visto, che non c'è mai stato alcun appostamento sotto casa, l'ammonimento del questore viene revocato.