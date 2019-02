Fa discutere la vicenda di Achille Lauro, il concorrente di Sanremo che con il suo brano "Rolls Royce" sembra inneggiare a un certo tipo di ecstasy. Valerio Staffelli ha intercettato per "Striscia la Notizia" la conduttrice Andrea Delogu, che ha invece elogiato la canzone, per consegnarle il Tapiro d'Oro e domandarle: "Questa mattina ha detto che la canzone di Achille Lauro è poesia pura ma sulle pastiglie di ecstasy c’è scritto RR, non lo sapeva?". La Delogu risponde: "Io pensavo alla macchina, perché lui nel videoclip arriva su una Rolls Royce".



L'inviato tuttavia insiste, aggiungendo che i ragazzini di 14-15 anni sono i principali consumatori di quel tipo di droga". A questo punto la conduttrice ammette: "Adesso mi sento molto in colpa. Ho letto il testo ma non ho visti riferimenti. Ritratterò. La droga fa male. Ho sbagliato".