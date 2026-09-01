Taormina minacciata dagli incendi, il sindaco De Luca: "La situazione è tragica"

"Taormina brucia, la situazione è veramente tragica". Questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via di accesso dall'autostrada A18 alla Perla dello Ionio.