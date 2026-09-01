Taormina minacciata dagli incendi, il sindaco De Luca: "La situazione è tragica"

"Taormina brucia, la situazione è veramente tragica". Questo il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via di accesso dall'autostrada A18 alla Perla dello Ionio.
"Situazione tragica"
Il rogo non si ferma e ora minaccia alcune abitazioni della zona. È stato bloccato l'accesso ad alcune strade della zona a partire dall'Arco dei Cappuccini. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale. "Taormina brucia. In contrada Zappulla la situazione è veramente tragica - scrive sui propri social il primo cittadino - È arrivato l'elicottero dei vigili del fuoco. Siamo in attesa del Canadair. Sembra a tutti gli effetti un incendio di natura dolosa".
Fine settimana di passione
L'ennesimo incendio fa seguito a un fine settimana di passione per la città di Taormina. Tra sabato e domenica un altro rogo ha interessato una vasta zona del territorio della piccola cittadina di Castelmola, che si affaccia su Taormina. Le fiamme hanno colpito anche alcune aree della limitrofa Mongiuffi Melia minacciando le abitazioni dei residenti. Nel complesso è tutta la Sicilia ad affrontare una situazione di emergenza legata agli incendi, con diversi abitanti costretti persino alla fuga a causa delle fiamme che si stanno propagando senza sosta da giorni.