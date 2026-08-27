Marsala (Trapani), donna trova ossa umane tra i rifiuti del cimitero

Prima la visita ai cari estinti, poi il conferimento dei rifiuti e la macabra scoperta. È quanto avvenuto la mattina del 26 agosto davanti all'ingresso del cimitero comunale di Marsala, in provincia di Trapani, dove una signora ha rinvenuto, per caso, alcune ossa umane - tra i quali due teschi - nascoste tra i cassonetti dell'immondizia.
Ossa sparite
Come racconta l'inviata di "Verità nascoste - Il diario", dal luogo del ritrovamento, la donna si è affrettata ad avvisare il Comune, ma prima che la polizia municipale giungesse sul posto i resti umani erano già spariti.
Le ipotesi
In assenza di telecamere di videosorveglianza attive che possano aver ripreso la scena fuori dal camposanto, l'amministrazione ha fatto partire le verifiche con la ditta che nei giorni scorsi era stata incaricata di eseguire alcune estumulazioni. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, inclusa quella di un conferimento errato nel cassonetto.