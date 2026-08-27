Marsala (Trapani), donna trova ossa umane tra i rifiuti del cimitero

Prima la visita ai cari estinti, poi il conferimento dei rifiuti e la macabra scoperta. È quanto avvenuto la mattina del 26 agosto davanti all'ingresso del cimitero comunale di Marsala, in provincia di Trapani, dove una signora ha rinvenuto, per caso, alcune ossa umane - tra i quali due teschi - nascoste tra i cassonetti dell'immondizia.