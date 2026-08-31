Yacht in fiamme affonda al largo di Jesolo: dieci persone salvate | Zaia: "Grazie a chi è intervenuto"

Un incendio è scoppiato a bordo di uno yacht di circa 20 metri al largo del Faro di Jesolo, nel Veneziano. Le dieci persone a bordo sono state evacuate dalla guardia costiera e messe in sicurezza dalla capitaneria di porto. "Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, con la squadra del Distaccamento Marittimo di Venezia, i sommozzatori del Nucleo regionale provenienti da Mestre e l'elicottero del Reparto Volo di Venezia, impegnato anche nelle operazioni di spegnimento dall'alto", ha fatto sapere il presidente della regione Veneto, Alberto Stefani, pubblicando sui social un video delle fiamme. "Grazie a chi è intervenuto", ha scritto in un post il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia.