Bayesian, la perizia sul naufragio: "Non fu colpa solo della tempesta"

E proprio questo potrebbe essere accaduto al veliero di Mike Lynch, con una variabile in più: la chiglia retrattile. Un punto su cui la procura aspetta risposte: quanto ha influito la deriva mobile alzata e non abbassata nella capacità di raddrizzarsi dello scafo, dopo le sbandate dovute al vento? Un elemento che in questi venti mesi di indagini è divenuto cruciale. A meno di un mese dal suo insediamento, per il procuratore il dossier Bayesian è tra i primi da affrontare: entro metà maggio, Cavallo ha organizzato un sopralluogo a bordo del relitto ripescato e sotto sequestro, per vedere in prima persona le condizioni dello scafo. Con lui ci saranno il sostituto Raffaele Cammarano, i periti e gli investigatori della guardia costiera. L'obiettivo è quello di avere la consulenza finale entro il 19 agosto, giorno del secondo anniversario della tragedia, per cui sono indagati per naufragio e omicidio colposo plurimo il comandante James Cutfield, l'ufficiale di macchina Tim Parker Eaton e il marinaio di guardia quella notte, Matthew Griffiths. Solo dopo la relazione conclusiva dei periti, la procura potrà concludere le indagini.