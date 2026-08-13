Porto Cervo, affondato super yacht da otto milioni di euro | L'imbarcazione si è inabissata a sette metri di profondità

Lo yacht resta sotto monitoraggio fino all'arrivo di un rimorchiatore di una ditta specializzata, incaricata di riportarlo a riva. Operazioni che sarebbero già state messe in moto. Il monitoraggio serve anche a scongiurare un grande pericolo: quello di rischio ambientale. Stando alle prime ricostruzioni non risultano fuoriuscite di carburante, ma per precauzione l’area attorno allo scafo è stata isolata con panne di contenimento. Sono infatti frequenti i casi di incidenti di barche da cui scaturisce poi la fuoriuscita di carburante. Proprio qualche giorno fa a Salerno, come riportato da vari media locali, una barca è affondata davanti al lungomare Trieste e sulla superficie dell'acqua si sarebbero viste chiazze attribuibili appunto alla dispersione di gasolio.