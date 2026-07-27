Capri blinda i Faraglioni: boe, barriere e pattugliamenti per difendersi dall'invasione delle barche
Il Comune, che fino a pochi anni fa sembrava tollerare certe consuetudini, è pronto a cambiare rotta: vieterà alle barche a motore di avvicinarsi agli scogli
Anacapri: la vista sui Faraglioni di Capri © Istockphoto
La lotta di Capri contro l'invasione di barche estiva non è un fatto nuovo. Per anni, infatti, l'isola azzurra ha espresso il proprio malcontento riguardo il consueto assalto di motoscafi, yacht e gommoni sulle sue coste, soprattutto durante l'alta stagione. Al centro delle sue numerose "battaglie" ci sono, ancora una volta, i rinomati Faraglioni che, questa volta, il Comune è pronto a difendere a spada tratta una volte e per tutte con boe, barriere galleggianti e controlli serratissimi.
Polemiche a Capri, ora è sorveglianza continua
A scatenare le polemiche, anche una volta, sono i numerosi post social che continuano a denunciare evidenti violazioni riguardo le coste capresi, ma più di tutti, nel mirino dei residenti, da difendere ci sono i Faraglioni, i quali vengono presi letteralmente d'assalto a causa delle continue pubblicizzazioni da parte delle agenzie turistiche tra tour e passeggiate organizzate sotto gli scogli più celebri del mondo.
Il Comune, se fino a pochi anni fa sembrava tollerare certe consuetudini, ora è pronto a cambiare rotta: vieterà alle barche a motore di avvicinarsi agli scogli, con la possibilità di raggiungerli solo a nuoto o con imbarcazioni a remi. In questo modo chiuderà il varco ai "furbetti" che continuano a percorrere disinteressatamente le zone balneabili.
Il nuovo regolamento a tutela dell'Isola
L’amministrazione comunale ha affinato un importante intervento a tutela delle coste dell’isola. A spiegarlo è stata la consigliera comunale con delega al mare, Vanessa Ruocco, che come riportato dal quotidiano Il Mattino ha parlato del nuovo sistema di boe che delimita e protegge l’area di balneazione, spiegando come sarà possibile, d'ora in avanti, "garantire maggiore sicurezza ai bagnanti e una migliore fruizione della spiaggia". Ma non solo, oltre alle boe di delimitazione, sono state "installate barriere galleggianti a tutela della costa anche all’ingresso della Grotta Bianca e della Cala di Matermania".
Il sindaco: "Massima importanza alla salvaguardia dell'isola"
Così Paolo Falco ribadisce sulle pagine del quotidiano quanto "l'Amministrazione continua ad attribuire la massima importanza alla salvaguardia del mare e delle coste dell’isola, sottoposte ogni giorno a una forte pressione dovuta all’elevato numero di imbarcazioni". E aggiunge che le strette sui controlli saranno in vigore da subito, grazie "all’attività di controllo della Guardia Costiera, che vigila sul rispetto delle distanze minime dalle coste e dalle spiagge, nonché dei limiti di velocità previsti per la navigazione".