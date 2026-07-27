L’amministrazione comunale ha affinato un importante intervento a tutela delle coste dell’isola. A spiegarlo è stata la consigliera comunale con delega al mare, Vanessa Ruocco, che come riportato dal quotidiano Il Mattino ha parlato del nuovo sistema di boe che delimita e protegge l’area di balneazione, spiegando come sarà possibile, d'ora in avanti, "garantire maggiore sicurezza ai bagnanti e una migliore fruizione della spiaggia". Ma non solo, oltre alle boe di delimitazione, sono state "installate barriere galleggianti a tutela della costa anche all’ingresso della Grotta Bianca e della Cala di Matermania".