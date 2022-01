Tamponi fai-da-te, in Italia costano di più

Si può acquistare nelle farmacie e nei supermercati, ma a quanto pare in Italia il kit per il test antigenico fai-da-te costa di più rispetto ad altri Paesi europei. Il dato è frutto dell'inchiesta condotta da Max Laudadio di "Striscia la Notizia" che dopo aver confrontato il prezzo di alcuni farmaci da banco in Italia rispetto ad altri Paesi, adesso mette a confronto quello dei tamponi rapidi.

Dopo aver acquistato il kit in diverse farmacie e supermercati Laudadio ha stabilito un prezzo medio che risponde a circa 7,873 euro. Dopodiché l'inviato di "Striscia" si è rivolto a diverse farmacie estere o italiani che vivono all'estero. In Svizzera i test costano 4 franchi che corrispondono a 3,90 euro. In Olanda costerebbero 3,50 euro, mentre in Francia 4,90 euro.

Il kit per il test antigenico fai-da-te costa ancora di meno se si è in Spagna dove il governo ha previsto un prezzo calmierato di 2,94 euro. Infine in Inghilterra, fa sapere Laudadio, basterebbe inviare una email al servizio sanitario nazionale per ricevere un kit gratuito direttamente a casa.