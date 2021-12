Covid, come funzionano i tamponi fai da te?

Nelle giornate che precedono le feste di Natale e Capodanno le code per i tamponi sono sempre più lunghe. Succede a Milano, ma non solo. Le farmacie del Paese sono state prese d'assalto dai cittadini che, con l'aumento dei contagi, vorrebbero trascorrere le feste in sicurezza. Molto richiesti sono i tamponi fai da te, test antigenici che hanno un costo dagli otto ai 15 euro e che sono, in questi giorni, moltoi richiesti. Un farmacista milanese in collegamento a "Pomeriggio Cinque News" ne spiega il funzionamento e mostra in diretta, passo dopo passo, come effettuarlo.

All'interno della scatola è possibile trovare il tampone, ovviamente, con le istruzioni e due provette in plastica. "Il tampone si inserisce nel naso - spiega il farmacista - e si effettuano cinque rotazioni in entrambe le narici. Dopodichè - continua - il tampone si inserisce in una provetta contenente il liquido reagente e si effettuano, più o meno, dieci rotazioni. Infine - conclude - si introduce il contenuto della provetta all'interno della placca che rivelerà dopo alcuni minuti il risultato del test".