Svizzera, sbanda ad alta velocità e invade la carreggiata opposta: incidente mortale per due italiani
La violenza dell'impatto avrebbe sollevato da terra e scagliato l'auto degli italiani contro la barriera laterale. Gravissima un'altra italiana
© Dal Web
Ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava a velocità sostenuta su una strada nazionale in Svizzera e ha invaso la carreggiata opposta. Qui non è riuscito a evitare un'auto, targata Italia, che si stava avvicinando. Lo scontro è stato devastante. Due italiani sono deceduti nel violento impatto tra i mezzi: si tratterebbe di un uomo e una donna. Altre quattro persone sono rimaste ferite.
La dinamica del frontale e l'auto lanciata contro la barriera
Lo scontro è avvenuto all'altezza di Schiers nel Cantone dei Grigioni, in particolare nel rettilineo che collega la cittadina con Grüsch. A causare lo scontro mortale sarebbe stata un'auto con targa svizzera. Per la violenza dell'incidente, l'auto italiana è stata sollevata da terra e scagliata contro la barriera di sicurezza tra la strada e i binari della ferrovia parallela.
Come stanno i feriti
Per due italiani non c'è stato nulla da fare, sarebbero morti sul colpo. Un'altra passeggera dell'auto dei nostri connazionali è rimasta gravemente ferita mentre i tre a bordo della vettura svizzera - un uomo, una donna e un bambino - sono leggermente feriti. Immediati i soccorsi di decine di persone che hanno visto l'incidente, e che hanno permesso di mettere in sicurezza i quattro feriti prima dell'arrivo dei soccorsi.
L'impatto sul traffico
La strada è rimasta chiusa per circa quattro ore e mezza. Il traffico è stato deviato. Procura e forze dell'ordine stanno indagando sulle cause che hanno condotto al tragico incidente.