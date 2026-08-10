Svizzera, sbanda ad alta velocità e invade la carreggiata opposta: incidente mortale per due italiani

Ha perso il controllo della sua auto mentre viaggiava a velocità sostenuta su una strada nazionale in Svizzera e ha invaso la carreggiata opposta. Qui non è riuscito a evitare un'auto, targata Italia, che si stava avvicinando. Lo scontro è stato devastante. Due italiani sono deceduti nel violento impatto tra i mezzi: si tratterebbe di un uomo e una donna. Altre quattro persone sono rimaste ferite.