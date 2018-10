Supermercati IperDì e SuperDì chiusi: i dipendenti senza stipendio da oltre quattro mesi

Negozi chiusi da oltre due mesi, ad eccezione di un breve periodo di riapertura per smaltire la merce in arretrato e circa un migliaio di dipendenti a casa in "aspettativa retributiva" senza percepire alcuno stipendio da circa quattro mesi.



Già lo scorso gennaio, quando gli scaffali avevano iniziato gradualmente a svuotarsi, l'azienda aveva garantito che tutto si sarebbe sistemato in primavera con alcuni cartelli appesi nei principali supermercati per tranquillizzare la clientela: "Avviso a tutti i clienti - si legge - i supermercati si scusano per il disservizio di questi mesi causato da un'opera di ristrutturazione aziendale che ha portato disagi al servizio. Vi ringraziamo per la continua fiducia manifestata e vi chiediamo un attimo di pazienza, promettiamo che il vostro punto vendita diventerà più efficiente e moderno".



Promesse mai mantenute secondo Giuseppe Sellino, dipendente del punto vendita di Trezzano sul Naviglio: "A oggi non abbiamo ancora ricevuto risposte. I sindacati non sono riusciti a rappresentarci e coadiuvarci nel modo migliore, questa manifestazione è organizzata dai lavoratori e per i lavoratori. Noi vogliamo solo lavorare e crediamo ancora nell'azienda ma pretendiamo di essere pagati per il nostro sudore". A nulla sono serviti, infatti, gli incontri dei mesi scorsi tra i rappresentanti aziendali e i sindacati, né le riunioni presso la Regione lombardia e il Ministero dello sviluppo economico.