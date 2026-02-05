Sulmona, si cerca una 48enne scomparsa da una settimana

Sono giorni di apprensione quelli che stanno vivendo i parenti di Mary D'Artista. La donna, 48enne, risulta scomparsa dal 30 gennaio scorso quando di lei si è persa ogni traccia. Dipendente di una Rsa, Mary non ha lasciato neppure tracce telefoniche o informatiche. La sua auto è stata trovata parcheggiata in città, con diversi oggetti personali all'interno. La procura di Sulmona ha aperto un'inchiesta e ha affidato le ricerche alla polizia. Intanto, una parente della donna residente nel vicino Comune di Raiano, ha lanciato un appello sui social per ritrovarla. Mary D'Artista aveva perso i genitori e un altro parente, sacerdote, morto prematuramente.