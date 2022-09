Sui mezzi pubblici senza mascherina: multe per 81mila euro

La giornata di oggi in cui si tolgono le mascherine all'aperto "la vedo come l'inizio della fine di questa maledetta epidemia, la vedo come messaggio che deve raggiungere ai nostri cittadini di grande speranza e la vedo come un momento in cui finalmente l`impegno delle nostre strutture e dei nostri cittadini che si sono sottoposti alla vaccinazione trova finalmente una risposta". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana. E a Milano il centro si è finalmente popolato di ragazzi che possono camminare senza le mascherine e potersi finalmente guardare in faccia.