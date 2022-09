Covid, via libera dell'Aifa ai vaccini adattati contro Omicron

Booster aggiornati dopo tre mesi dal ciclo primario

- I booster con i vaccini aggiornati contro la variante Omicron potranno essere somministrati, secondo quanto indicato dalla Commissione tecnico scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), dopo tre mesi dal ciclo primario.

Speranza: "Virus non è sparito, partita ancora aperta"

- Quella della lotta al coronavirus, ricorda il ministro della Salute Roberto Speranza, "dobbiamo considerarla ancora una partita aperta. Il Covid non è sparito, non ha preso un'astronave ed scomparso. È un problema che ancora abbiamo ma abbiamo strumenti nuovi per affrontarlo, in particolar modo con i vaccini. L'auspicio è che dalla metà di settembre si possa iniziare questo altro pezzo della campagna di vaccinazione". Speranza ha risposto anche a chi gli ha chiesto aggiornamenti sull'eventuale prolungamento dell'obbligo di mascherine sui mezzi pubblici: "Non ci sono ancora valutazioni su questo", ha detto.