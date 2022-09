Covid, via libera dell'Ema ai vaccini "adattati" per Omicron | L'Ue: "Pianificare le somministrazioni per evitare una nuova ondata"

Lotta alle varianti

- L'Ema ha citato studi che hanno dimostrato come i due vaccini bivalenti possano innescare forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il ceppo originale in persone precedentemente vaccinate. In particolare, sono più efficaci nell'innescare risposte immunitarie contro la subvariante BA.1 rispetto ai vaccini originali.

Gli effetti collaterali

osservati nei vaccini adattati sono paragonabili a quelli dei vaccini originali: tipicamente lievi e di breve durata. I due pareri del CHMP saranno ora trasmessi alla Commissione europea, che adotterà una decisione finale. Altri vaccini adattati che incorporano diverse varianti, come le subvarianti BA.4 e BA.5 di Omicron, sono attualmente in fase di revisione da parte dell'Ema o saranno presto presentati e, se autorizzati, estenderanno ulteriormente l'arsenale dei vaccini disponibili.

Il punto sui vaccini

- L'Agenzia del farmaco spiega anche che i vaccini originali, Comirnaty e SpikeVax, sono ancora efficaci nella prevenzione di malattie gravi, ospedalizzazione e decesso associati a Covid-19 e continueranno a essere utilizzati nelle campagne di vaccinazione nell'Ue, in particolare per i cicli primari. Le autorità nazionali degli Stati membri determineranno chi dovrebbe ricevere quali vaccini e quando, tenendo conto di fattori quali i tassi d'infezione e di ospedalizzazione, il rischio per le popolazioni vulnerabili, la copertura vaccinale e la disponibilità di vaccini. I vaccini adattati funzionano allo stesso modo dei vaccini originali. Ciascun vaccino contiene le molecole mRna con le istruzioni sulle proteine spike del Sars-Cov-2 originale e della subvariante BA.1.

L'invito dell'Ue alla pianificazione

- "Invito nuovamente gli Stati membri a pianificare e lanciare le loro campagne di vaccinazione, compresi i vaccini adattati", ha affermato la commissaria Ue alla Salute, Stella Kyriakides. "È essenziale continuare a dare priorità all'adozione della vaccinazione primaria e della prima dose di richiamo tra tutti i soggetti idonei. Per sostenere gli sforzi degli Stati membri, la Commissione presenterà presto azioni per strategie di vaccinazione e definirà misure per evitare un'ondata di Covid in autunno e inverno".