Covid, l'Oms: il 30% degli operatori sanitari e il 20% degli anziani non è ancora vaccinato

"La copertura vaccinale tra le persone più a rischio resta troppo bassa, specialmente nei Paesi a basso reddito.

Ma anche nei Paesi ad alto reddito, il 30% degli operatori sanitari e il 20% degli anziani rimangono non vaccinati". Lo denuncia in conferenza stampa Tedros Ghebreyesus, il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), aggiungendo che "queste lacune vaccinali rappresentano un rischio per tutti noi. Quindi, per favore vaccinatevi se non lo siete e fate il richiamo se consigliato". Ghebreyesus sottolinea poi come le sottovarianti di Omicron "sono più trasmissibili e il rischio di varianti ancora più trasmissibili e più pericolose rimane".