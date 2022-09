Covid, Bassetti: "Variante Centaurus prenderà il sopravvento, ma non preoccupa"

"Con la variante

Centaurus

Matteo Bassetti

l'autunno porterà un aumento dei contagi Covid ma non dobbiamo preoccuparci eccessivamente perché nei paesi dove è già arrivata questa variante non ha causato un aumento dei ricoveri". Così l'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova,, a "Morning News" ha commentato l'andamento dell'epidemia in Italia dopo il rientro dalle vacanze.

"Penso che possiamo affrontare l'autunno in maniera ottimistica perché - ha detto Bassetti - dove si è avuto il picco della stagione influenzale ad esempio in Australia,

Centaurus

milioni di persone

non ha causato un aumento delle forme gravi e dei decessi. Oggi la malattia è completamente diversa, grazie ai vaccini e alle cure quando a fine settembre avremocontagiate con tampone positivo, non avranno niente a che vedere con i casi del 2020 e 2021".