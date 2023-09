Stupro di Palermo, resta in cella anche l'ultimo indagato

Resta in carcere anche l'ultimo dei sette ragazzi accusati dello stupro di gruppo di Palermo nei confronti di una diciannovenne.

Il tribunale del Riesame, infatti, ne ha respinto la richiesta di scarcerazione. Stessa sorte avevano avuto nei giorni scorsi gli altri cinque ragazzi maggiorenni indagati. L'unico minore del gruppo inizialmente era stato scarcerato per essere affidato a una comunità, ma dopo aver violato il divieto di non comunicare con l’esterno è tornato nuovamente in carcere.