Stupro di Palermo, la vittima: "Sono stanca di chi mi giudica, avete rotto"

Parla per la prima volta la vittima dello stupro di Palermo e affida il suo sfogo ai social.

"Sinceramente sono stanca di essere educata, quindi ve lo dico in francese, mi avete rotto, con cose del tipo 'ah ma fa i video su TikTok con delle canzoni oscene, è normale che poi le succede questo', oppure 'ma certo per come si veste'. Me ne dovrei fregare". "Ma non lo dico per me - spiega quindi la ragazza - più che altro se andate a scrivere cose del genere a ragazze a cui succedono cose come me, e fanno post come me, potrebbero ammazzarsi. Sapete che significa suicidio?". E' questo lo sfogo della 19enne, che critica su Instagram chi stigmatizza i suoi video accusandola di essersi meritata la violenza.