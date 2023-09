Stupro Caivano, eseguite 9 misure cautelari: 7 minorenni e 2 maggiorenni

A Caivano, il corteo "in sostegno e solidarietà alle vittime dello stupro", forse complice anche la pioggia, si è svolto rapidamente ed ha visto una partecipazione di circa 200 persone. Un "flop", hanno affermato alcuni commentatori, che certo si aspettavano una partecipazione maggiore e più sentita, in un territorio che il presidente della Regione Campania De Luca ha consigliato di militarizzare. "Il quartiere vuole rinascere, diciamo no alla violenza", hanno affermato i manifestanti, in attesa che giovedì il premier Meloni venga in visita.