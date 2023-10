Bologna, studenti a zappare l'orto della scuola per scontare sanzioni disciplinari

Il progetto

Zappare, estirpare le erbacce, prendersi cura delle coltivazioni. "Il senso della sanzione è riflettere su ciò che si è fatto - ha spiegato la preside Alessandra Canepa a Repubblica - Non c’è meglio del verde per farlo e non c’è niente di peggio che sospendere gli allievi" spiega la preside Alessandra Canepa a Repubblica -Non c’è meglio del verde per farlo e non c’è niente di peggio che sospendere gli allievi , lasciandoli a casa da scuola, come solitamente invece avviene. Con pochi frutti." Al lato dell'orto c'è anche l'altra grande novità di quest'anno: un'aula outdoor, per fare lezione all'aperto. "È la prima volta che facciamo lezioni all’aperto, non so come sarà", racconta al quotidiano uno studente. Gli spazi sono stati proegettati e realizzati da Mario Serantoni, esperto in architettura organica vivente, e Amerigo Sivelli, specialista in percorsi didattici. Lo scopo dell'esperimento è quello di rimettere i ragazzi in contatto con la natura, un'iniziativa che ha già suscitato moltissimo entusiasmo, sia tra gli alunni che tra i genitori. Per questo, la scuola ha ricevuto moltissime domande di iscrizione.