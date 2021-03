Studentesse morte in Erasmus in Spagna, i genitori a Mattarella: "Nulla è stato fatto, caso sempre archiviato"

"Illustrissimo presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella , sono trascorsi cinque anni da quel tremendo e assurdo giorno in cui abbiamo perso le nostre figlie, nulla è stato fatto se non tentare di insabbiare questa immane tragedia da parte sicuramente di alcuni soggetti della magistratura spagnola , non escludendo il governo catalano e quello centrale, i quali sono rimasti in disparte e in silenzio". Inizia così la lunga lettera indirizzata al capo dello Stato dai genitori di Elena Maestrini , di Bagno di Gavorrano (Grosseto), che insieme ad altre dodici ragazze italiane , tutte studentesse Erasmus, il 20 marzo del 2016 perse la vita in un incidente stradale avvenuto al chilometro 333 dell'autostrada Ap7, che collega Valencia e Barcellona, all'altezza di Freginals, in Catalogna .

Le studentesse italiane viaggiavano su un pullman che le stava riportando a Barcellona dopo essere state a Valencia per una festa. Il bus, all'alba del 20 marzo, si schiantò contro il guardrail. "Tre tentativi di archiviazione e altrettanti ricorsi da parte dei genitori - ricordano nella lettera il padre e la madre di Elena - Siamo stanchi della solidarietà ipocrita e delle promesse virtuali dei politici fatte nei momenti di ricordo delle nostre ragazze, è il momento di passare ai fatti e di dimostrare con atti veri la vicinanza e l'affetto a chi è stata negata una vita a causa di incompetenze e superficialità". "Il dolore è immane e la nostra ormai unica speranza, oltre a quella di dare giustizia e verità alle nostre ragazze, è di provare a sensibilizzare i nostri legislatori affinché dai terribili errori e leggerezze occorse alle nostre ragazze siano emesse nuove normative in materia di sicurezza dei viaggi in autobus a tutela per tutti quei giovani che continueranno a compiere esperienze di vita e d'integrazione socioculturale grazie anche a Erasmus", scrivono.

I genitori della ragazza di Bagno di Gavorrano giudicano "inaccettabile che la magistratura italiana non abbia aperto un'inchiesta parallela il giorno successivo a questa tragedia", sottolineano che "nessuno ad oggi si è impegnato fattivamente, sostenendoci in questa lunga lotta senza fine", ma esprimono l'augurio "che da adesso lo stato italiano, Erasmus Plus, le università delle nostre ragazze e infine non per ultimo le Regioni di provenienza delle studentesse, oltre a futili e inutili proclami, dimostrino la loro seria e concreta volontà di costituirsi parte civile" perché fino ad ora "soltanto la tenacia di noi genitori è riuscita per il momento a mantenere aperto uno spiraglio per conoscere la verità e dare forse un giorno giustizia". Infine, i genitori della giovane studentessa toscana ribadiscono che "l'amarezza è immensa, il dolore infinito, ma non ci arrenderemo, continueremo sino all'ultimo respiro a mantenere alta l'attenzione e la memoria, senza dimenticare le altre ragazze, anche loro figlie di una Europa troppo giovane".