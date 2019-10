Strage del bus Erasmus in Spagna, le famiglie delle 7 studentesse italiane ottengono il processo

Hanno dovuto attendere più di tre anni e opporsi con tenacia a tre archiviazioni, per ottenere il processo che vede imputato per omicidio colposo l'autista del bus della strage degli studenti Erasmus, in Catalogna. Le famiglie delle sette vittime italiane si preparano a una nuova battaglia, dopo l'annuncio della Corte d’Appello di Tarragona che ha accolto il loro ultimo ricorso. "Finalmente potremo chiedere giustizia", il commento a Il Secolo XIX dei genitori della genovese Francesca Bonello, morta a 24 anni nell'incidente.