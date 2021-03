"Striscia la Notizia", Nicola Zingaretti rifiuta il Tapiro d'Oro

Nicola Zingaretti non sembra avere voglia di scherzare dopo le sue dimissioni da segretario del Pd, almeno non con "Striscia la Notizia". Il leader dem ha infatti rifiutato il Tapiro d'Oro che Valerio Staffelli ha cercato di consegnargli dopo la sua partecipazione al programma di Canale 5 "Live Non è la D'Urso".

"Simpatici voi di Mediaset, prima invitate alle trasmissioni poi fate le trappole", ironizza il governatore laziale cercando di seminare l'inviato del tg satirico. "La politica è una cosa seria e va rispettata", aggiunge Zingaretti prima di salire in auto lasciando l'ambito premio nelle mani del "povero" Staffelli.