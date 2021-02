Tapiro d’oro a Rocco Casalino: “Fuori da Palazzo Chigi, non dalla politica”

Rocco Casalino ha ricevuto il Tapiro d’Oro di “Striscia la Notizia” dopo che è definitivamente sfumata la possibilità di un Conte ter. “Sono stati tre anni difficili, molto molto duri, non è male avere un po’ di vita propria”, commenta il portavoce del presidente del Consiglio dimissionario, il quale smentisce, a Valerio Staffelli, di aver chiesto ai vertici del Movimento 5 Stelle di votare contro un governo guidato da Mario Draghi: “In questi giorni è pieno di miei virgolettati, di miei pensieri ma io non sto dicendo nulla, sono tutte cose false e inventate”.

Casalino precisa che il suo libro “Il portavoce”, che ripercorre la sua vita, uscirà il 16 febbraio e sul suo futuro dice: “Sarò fuori da Palazzo Chigi, ma non dalla politica”. Infine a Staffelli che ipotizza un suo ritorno in tv, l'ex concorrente del primo GF, dice: “Non credo che tornerò mai al Grande Fratello Vip, anche se ho capito che non bisogna mai dire mai, anche in politica”.