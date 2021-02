Conte: mai sabotato Draghi, auspico un governo politico

"Da me non è arrivato nessun ostacolo a Draghi, i sabotatori cercateli altrove". Così il presidente del Consiglio uscente, Giuseppe Conte, spiega di aver "sempre lavorato per il bene del Paese e perché si possa formare un nuovo governo". E quindi chiarisce l'auspicio di "un esecutivo politico che sia solido e che abbia la sufficiente coesione per fare scelte politiche". Conte conclude dicendo "agli amici del M5s: io ci sono e ci sarò".