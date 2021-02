Governo, via alle consultazioni di Mario Draghi | Tensione nel M5s, Di Maio: "No a governi tecnici" | Lega per il voto

Mario Draghi al Quirinale per l'incarico Ansa 29 di 29 Ansa 28 di 29 Ansa 27 di 29 Ansa 26 di 29 Quirinale 25 di 29 Ansa 24 di 29 Ansa 23 di 29 Ansa 22 di 29 Ansa 21 di 29 Ansa 20 di 29 Ansa 19 di 29 Ansa 18 di 29 Ansa 17 di 29 Ansa 16 di 29 Ansa 15 di 29 Ansa 14 di 29 Ansa 13 di 29 Ansa 12 di 29 Ansa 11 di 29 Ansa 10 di 29 Ansa 9 di 29 Ansa 8 di 29 Ansa 7 di 29 Ansa 6 di 29 Ansa 5 di 29 Ansa 4 di 29 Ansa 3 di 29 Ansa 2 di 29 Ansa 1 di 29 leggi dopo slideshow ingrandisci

Prendono il via oggi le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo. L'ex presidente della Bce ha accettato con riserva l'incarico conferitogli dal presidente Mattarella. Il quadro politico restà però incerto. Nel M5s, Di Maio ribadisce il "no" a governi tecnici e non è escluso il voto su Rousseau. Per Zingaretti, "Draghi può portare l'Italia fuori dall'incertezza". Nel centrodestra, Meloni offre l'astensione di FdI in cambio dell'unità. Salvini indica il voto come via maestra, ma non chiude. Berlusconi: "Sentiremo cosa dice".