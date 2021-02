Tapiro d’oro a Conte: “Renzi? Fa la sua politica”

Giuseppe Conte riceve il Tapiro d’oro da “Striscia la Notizia” e con piacere. “Sono onorato di aver servito il mio Paese e terminare con un Tapiro mi rinfranca, durante tutto il mandato mi sono chiesto: come mai non mi arriva?”, ha scherzato il presidente del Consiglio dimissionario, intercettato da Valerio Staffelli fuori da Palazzo Chigi. “Dimissionario ma ancora presidente per qualche giorno”, ci tiene a sottolineare il premier.

“Matteo Renzi? E’ un interlocutore politico, un senatore della Repubblica e fa la sua politica”, afferma Conte, mentre su Mario Draghi, incaricato da Mattarella di formare il nuovo governo, ammette: “Una persona stimabile e di prestigio, come ho già dichiarato tantissime volte”.