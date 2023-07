Strage di Via d'Amelio, Meloni: falso mio timore di contestazioni | Concorso esterno, "ministro Nordio sia più politico"

Violenta grandinata in Veneto: chicchi come palline da tennis

Strage di Via D'Amelio: Giorgia Meloni a Palermo per l'anniversario

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata a Palermo per le celebrazioni dell'anniversario della strage di via D'Amelio, dove il 19 luglio 1992 furono assassinati il magistrato Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Il premier ha reso omaggio alla tomba di Borsellino e anche a quella di Giovanni Falcone nella chiesa di San Domenico.

"Chi fa queste polemiche non aiuta le istituzioni. La mafia può contestare un governo che ha fatto tutto quello che andava fatto sul contrasto alla criminalità organizzata. Ma io non sono mai scappata in tutta la mia vita. Io sono un persona che si permette sempre di camminare a testa alta. Sono qui oggi e sarò qui sempre per combattere la mafia", dice il premier a margine delle commemorazioni di Palermo.

"Concorso esterno non in programma"

"Le cose che si vogliono fare si fanno e del resto si può evitare di parlare. Sul concorso esterno Nordio ha risposto a una domanda, ma lui stesso ha detto che non è previsto dal programma di governo e infatti non c'è. Forse dovrebbe essere più politico", sottolinea il presidente del Consiglio parlando in prefettura a Palermo al termine del comitato per l'ordine e la sicurezza. Per Meloni si tratta del caso di "una risposta personale che diventa un fatto quando un fatto non è, perché i fatti sono che abbiamo salvato il carcere ostativo, che sono stati arrestati 1.300 mafiosi, che abbiamo difeso la legislazione antimafia. Sono opinioni che diventano fatti e le opinioni diventano fatti quando si vuol fare una polemica pretestuosa".