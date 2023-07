Mafia, Meloni: "Cambiare concorso esterno? Ci sono altre priorità" | Nordio: "Nessun dissidio con il premier"

Il premier ha colto l'occasione per ribadire la sua presenza alle commemorazioni della Strage di via d'Amelio. "Non sono mai mancata e non mancherò neanche quest'anno - ha detto infatti Meloni -. Tutti sanno come ho cominciato a fare politica, io me lo ricordo. Ho iniziato a fare politica a 15 anni, il giorno dopo la strage di via D'Amelio, nella quale la mafia uccise il giudice Borsellino".

La posizione di Nordio A suscitare i malumori all'interno della maggioranza, ma anche tra associazioni e familiari delle vittime della mafia, erano state alcune riflessioni del Guardasigilli. "Il concorso esterno non esiste come reato, è una creazione giurisprudenziale. Il concetto stesso è contraddittorio, un ossimoro - aveva detto infatti Nordio -. Noi non vogliamo eliminare il concorso esterno. Sappiamo che si può essere favoreggiatori all'esterno dell'organizzazione. Ma allora va rimodulato il reato che in questo momento non esiste. La fattispecie penale in questo momento non è strutturata. Pensare che si possa fare in questo modo un favore ai mafiosi è vuota metafisica".

Nordio: "Riforma concorso esterno non è in programma, nessun dissidio con Meloni" Dopo le polemiche suscitate dalle sue parole, il Guardasigilli ha voluto poi spiegare come non ci sia nessuna tensione all'interno del governo e con Meloni. "Con la premier siamo e siamo sempre stati in perfetta sintonia. Il problema del concorso esterno è stato da me trattato nei miei scritti di questi ultimi venti anni, è essenzialmente tecnico, e mira semmai a rafforzare la lotta contro la criminalità organizzata - ha detto Nordio -. Ma la sua revisione non fa parte del programma di governo, ed infatti non è stata da me nemmeno prospettata nel discorso alle Camere all'inizio del mio mandato. Le ricostruzioni fantasiose e talvolta maligne su nostri ipotetici dissidi sono vani tentativi di minare la nostra risolutezza nel portare a compimento le riforme sulla Giustizia, secondo il mandato ricevuti dagli elettori, e sulle quali non vacilleremo e non esiteremo".

La linea di Palazzo Chigi, "nessuna modifica" Di tutt'altro avviso è apparso da subito il sottosegretario Alfredo Mantovano, supportato da Palazzo Chigi che a più riprese ha sottolineato la volontà di non modificare la legge. "Non è un tema in discussione, il governo non farà alcun passo indietro nella lotta alla criminalità organizzata. Ci sono altre priorità. La giurisprudenza sul concorso esterno è consolidata e non c'è bisogno di aprire un altro fronte".

Salvini: "Non è una priorità, serve invece una riforma della Giustizia" Sulla stessa lunghezza d'onda si era da subito espresso anche Matteo Salvini. "Serve una riforma della Giustizia urgente, efficace e condivisa non contro nessuno, ma coinvolgendo tutti, magistrati compresi, sperando che nessuno sia bloccato dall'ideologia. Diciamo che questa (la riforma del concorso esterno in associazione mafiosa, ndr) non è la priorità".