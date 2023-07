Anm: "La separazione delle carriere è un pericolo per la democrazia"

"Un pm separato dalla giurisdizione e quindi fuori da quei meccanismi di compensazione e di controllo che prevede la Costituzione, lo lasceremo da solo o ci sarà qualcun altro che ambirà al controllo sull'azione penale? E quello non potrà che essere il controllo politico", prosegue Santalucia.

Il caso unico dell'Italia

"Non si può fare comparazione con altri Paesi trasportando modelli istituzionali da un Paese all'altro", sottolinea ancora il numero uno dell'Anm. "Perciò bisogna stare molto attenti. In Italia bisogna tenere conto di una tradizione e di un modo di in cui sono impostate le relazioni politico-istituzionali".