Tajani: "Concorso esterno? Credo abbia ragione Nordio"

"La priorità per Forza Italia è la separazione delle carriere.

Sul concorso esterno da un punto di vista giuridico credo abbia ragione il ministro Nordio, poi si vedrà come procedere". Lo ha affermato il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani, a un evento di Fratelli d'Italia. "Non si tratta di cambiare o rendere più debole la lotta alla malavita organizzata, anzi - ha sottolineato il ministro degli Esteri -. Questa lotta dobbiamo indurirla, utilizzando i migliori sistemi. E leggendo quello che ha detto il ministro credo voglia rafforzare una posizione e non indebolirla".